Испания

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас обещает быстро разобраться с переносом встречи.

Матч Сельты и Реала должен был состояться вчера в 21:45 в Виго. Из-за штормов на побережье Галисии встречу решили перенести.

AS сообщал что Сливочные утверждали, что матч можно было провести при закрытых трибунах или же перенести на другой стадион недалеко от Виго.

"Споры по поводу переноса матча выглядят банальными", — цитирует Тебаса Marca.

"Мы найдем решение в самое ближайшее время", — сказал президент.

Напомним, что перенесен также другой матч 21-го тура с участием Депортиво и Бетиса.