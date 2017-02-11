Испания

Финал Копа дель Рей между Алавесом и Барселоной точно не будет проведен в Бильбао на Сан-Мамесе — ведь через три дня там пройдет концерт группы Guns and Roses.

Владелец Алавеса Хосеан Керехета публично заявил, что клуб желает провести первый в своей истории финал Кубка Испании на стадионе Сан-Мамес в Бильбао. Эта арена расположена недалеко от провинции Алава, в которой базируется клуб.

Однако компания Сан-Мамес Баррия, которая владеет стадионом, сообщила, что проведение финала на этой арене невозможно из-за концерта Guns and Roses. Он должен состояться 30 мая, а организаторы концерта запросили доступ к арене на 8 дней до начала концерта.

"К сожалению, мы не в состоянии выполнить пожелания ФК Депортиво Алавес по поводу проведения финала Кубка Испании", — гласит официальное заявление.

"Обстоятельства (концерт Guns and Roses) делают совершенно невозможным проведение финального матча 27 мая. Если бы не эти обстоятельства, компания Сан-Мамес Баррия с радостью бы рассмотрела запрос ФК Депортиво Алавес. Поздравляем клуб с их превосходным выступлением в Копа дель Рей и желаем успеха в финале".

В решающем поединке Алавесу 27 мая предстоит сойтись с Барселоной.