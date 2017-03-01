Испания

Хесе: Я бы стал звездой Реала

Нападающий Лас Пальмас Хесе Родригес считает, что если бы не травма крестообразных связок в начале его карьеры, он был бы звездой в Мадриде.

Хесе Родригес, Getty Images

24-летний испанец получил травму в марте 2014 года, после чего его карьера пошла на спад. Летом 2016 года нападающий был продан в ПСЖ, а оттуда отправился в полугодичную аренду в Лас Пальмас, из-за того, что в Париже не оправдал возложенных на него надежд.



"Я многим обязан Реалу, это команда, которая приняла меня и как личность, и как молодого футболиста",- приводит слова Иско Marca.



"Я уважаю и восхищаюсь мадридским клубом. Не стану праздновать, если забью гол в их ворота".



"Это правда, что травма затормозила развитие моей карьеры в Реале. Я не пытаюсь оправдаться, это правда. Уверен, что если бы не повреждение в начале моей карьеры, я был бы игроком основного состава".



За Лас Пальмас Хесе сыграл 4 матча, но не смог отличиться в них.