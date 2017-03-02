Испания

Главный тренер Реал Сосьедада остается предан команде

Главный тренер Реал Сосьеда Эусебио Сакристан, который в 1992 году в составе Барселоне выиграл Кубок чемпионов, в интервью испанской прессе заявил, что с уходом Луиса Энрике Барса потеряет отличного тренера.

"Я хочу поблагодарить Луиса Энрике за ту работу, которую он проделал в Барселоне. Когда он закончит в Барсе поймут, насколько он классный тренер.

Барселона? Я не скажу кроме того, что уже говорил ранее, когда продлил контракт с клубом. Моё будущее тут, в Реал Сосьедаде. Это на 100%. Больше мне нечего сказать".