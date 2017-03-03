Испания

Лидер мадридского Реала Криштиану Роналду пропустит завтрашний выезд к Эйбару.

Криштиану Роналду, который сегодня утром тренировался по индивидуальной программе, не отправится с командой на выездной матч против Эйбара.

Таким образом, Сливочным придется обойтись без двух ключевых игроков атаки, поскольку Гарет Бэйл пропустит матч из-за дисквалификации.

А вот правый защитник Даниэль Карвахаль, получивший на тренировке болезненный удар по ноге, сможет принять участие в матче.