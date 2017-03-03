Испания

Лидер мадридского Реала Криштиану Роналду на сегодняшней тренировке команды работал отдельно от партнеров.

Реал продолжает подготовку к завтрашнему выездному матчу против Эйбара, который состоится в рамках 26-го тура Ла Лиги.

Сегодня утром команда провела традиционную тренировку.

Как информирует AS, вне общей группы занимался форвард команды Криштиану Роналду. Вместо этого он выполнял индивидуальные упражнения под наблюдением физиотерапевтов.

Кроме того, на тренировке болезненный удар по ноге получил правый защитник Даниэль Карвахаль.

Участие обоих футболистов в завтрашнем матче против Эйбара находится под вопросом.