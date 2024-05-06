Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У другому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА поміж собою зіграють ПСЖ — Боруссія Дортмунд.

Попри поразку в першому матчі (0:1), ПСЖ є фаворитом за версією букмекерів. Париж має більше шансів на перемогу: 1.49, 6.60 — в німців.

На нічию пропонують коефіцієнт 4.90.

Також прохід ПСЖ у фінал вважають більш реальним: 1.57 проти 2.33.

Тож на що ставити?

Парижани вже довели, що вміють ламати хід двоматчевого протистояння, тож вважаємо, що гра буде відкритою та із забитими м'ячами. Ставимо на "тотал більше 3" з коефіцієнтом 1.81.

При цьому спробуємо припустити, що обидві команди заб'ють в другому таймі. На цю подію пропонують 2.77.

Також можна зробити ставку на те, що останній гол заб'є Париж. Коефіцієнт на це — 1.90.

Матч ПСЖ — Боруссія відбудеться завтра, 7 травня, початок о 22:00. Онлайн-трансляція на Football.ua.