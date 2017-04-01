Испания

Экс-игрок мадридского Реала Сисиньо выразил сожаление из-за поступков прошлого.

Известный по выступлениям за Реал и сборную Бразилии Сисиньо прекратил выступления в футболе. По признанию бразильца, у него были проблемы с алкогольной зависимостью, о чем он сожалеет.

"Я не люблю свои татуировки. Я сделал их под воздействием алкоголя, чтобы не чувствовать боль во время их нанесения. Я думал, что татуировки принесут мне умиротворение, но это оказалось не так. Как представляю себя с этими татуировками в 60 лет...Никому бы не советовал такое делать", — признался Сисиньо.

"Я был алкоголиком, и мне не хватало только пива, чтобы удовлетворить свою потребность. После перехода в Реал я пил до такой степени, что валился с ног. Некоторые журналисты видели меня выпивавшим, но я умело прятался", — добавил игрок.

Стоит отметить, что последним клубом Сисиньо был турецкий Сивасспор, который он покинул летом 2016 года