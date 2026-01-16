Іспанія

Український голкіпер не потрапив до заявки на найближчу гру Ла Ліги через пошкодження.

Андрій Лунін пропустить наступний поєдинок чемпіонату Іспанії проти Леванте. Після сенсаційної поразки та вильоту з Кубка Іспанії від скромного Альбасете український воротар опинився поза складом.

За інформацією авторитетного журналіста Маріо Кортегани, Лунін відчув дискомфорт одразу після кубкового протистояння. Медичне обстеження виявило у гравця проблеми з литковим м'язом. Тренерський штаб вирішив не ризикувати здоров'ям українця і надати йому час на відновлення.

Відсутність Луніна збіглася з поверненням до строю основного голкіпера Тібо Куртуа. Бельгієць повністю відновився і готовий зайняти місце у рамці воріт у завтрашньому матчі, де Реал намагатиметься реабілітуватися перед вболівальниками за ганебний виліт з Кубка.

Матч 20 туру Ла ліги Реал Мадрид — Леванте відбудеться 17 січня початок о 15:00 за київським часом.