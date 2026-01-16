Іспанія

Реал готує серйозні зміни після поразки від Альбасете.

Президент Реала Флорентіно Перес планує серйозні кадрові зміни після поразки від Альбасете у Кубку Іспанії, повідомляє Defensa Central.

За даними видання, керівництво клубу готове попрощатися з низкою гравців, серед яких український голкіпер Андрій Лунін. Контракт Луніна розрахований до 30 червня 2030 року, а Transfermarkt оцінює його вартість у 15 млн євро. У ЗМІ зазначають, що Реал може спробувати виручити за українця 20–30 млн.

Крім Луніна, під питанням залишаються Вінісіус Жуніор, Едуардо Камавінгу та Фран Гарсія. Також незадовільними вважають виступи захисника Діна Гейсена та турецького півзахисника Арду Гюлера, доля яких у команді також невизначена.

Нагадаємо, Лунін зіграв у кубковому матчі проти Альбасете, пропустив три голи, а Реал сенсаційно вилетів на стадії 1/8 фіналу (2:3). У поточному сезоні-2025/26 український голкіпер провів за мадридців лише три матчі, пропустивши 8 голів.

Наступний матч Реал проведе 17 січня проти Леванте у рамках 20 туру Ла Ліги (початок о 15:00 за київським часом). Під питанням участь ключового форварда Кіліана Мбаппе.