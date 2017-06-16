Испания

Нападающий Барселоны Лионель Месси в следующем сезоне может играть на позиции хавбека.

В нынешнее трансферное окно Барселона собирается пополнить свой состав одни или двумя вингерами.

Главным претендентом на переезд на Камп Ноу является воспитанник клуба Жерар Деулофеу из Эвертона. Также сообщается, что руководство блаугранас желает приобрести у дортмундской Боруссии французского нападающего Усмана Дембеле.

В случае перехода этих игроков, лидер команды Лионель Месси, скорее всего, будет использоваться новым главным тренером Эрнесто Вальверде, на позиции атакующего полузащитника/плеймейкера. Эта позиция не нова для Месси, на ней он неоднократно играл на протяжении всей карьеры.

Вальверде уже сообщал, что намерен играть по схеме 4-3-3. В случае перехода в Барсу Марко Верратти из ПСЖ, трио каталонцев в центре поля образуют Верратти, Месси и Серхио Бускетс.