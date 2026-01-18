Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 17 січня 2026 року.

Завершилася 1424 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

У Києві із 17 січня на тлі надзвичайної ситуації в енергетиці запровадили оновлені правила комендантської години. Тепер кияни й гості столиці вночі зможуть пішки або на приватному транспорті прямувати до «Пунктів незламності» чи додому.

Напередодні стало відомо, що кортеж Адама Кадирова потрапив у ДТП і його доставили до лікарні в Грозному. Пізніше російське видання «Важные истории» з посиланням на дані FlightRadar писало, що 17 січня в Москві приземлився санітарний літак, а слідом за ним — борт голови Чечні Рамзана Кадирова. Припускалось, що до столиці рф тоді доставили його сина Адама.

Офіційно чеченська влада не коментувала ані ДТП, ані інформації про те, що в ній постраждав Кадиров-молодший. Натомість у Telegram-каналі Рамзана Кадирова опублікували відео наради, на якій присутній Адам. Але журналісти встановили, що відео змонтували ще до ймовірної ДТП.

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що росія, ймовірно, готується до ударів по підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС. Так москва прагне повністю позбавити цивільних українців світла й тепла, а також посилити залякування країн Європи й Заходу загалом, щоб стримати підтримку України.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати накладуть тарифи розміром 10% на імпорт будь-яких товарів із восьми європейських країн за їхню позицію щодо Гренландії. Водночас Трамп каже, що його країна відкрита до переговорів із Данією та будь-якою з країн проти яких увели мита. Цю заяву розкритикували низка європейських лідерів. Зокрема, президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що «жодні залякування чи погрози» не вплинуть на Європу, а якщо тарифи все ж будуть уведені, європейці «дадуть на них відповідь».

Війська рф уночі атакували Україну 115 ударними безпілотниками. На Київщині нічна атака залишила без світла 56 000 родин Бучанського району. Також уночі під ударом була енергетична інфраструктура Одещини й Запоріжжя, а вдень — У Групі «Нафтогаз» повідомляли, що цієї ночі окупанти вшосте за тиждень атакували обладнання, яке забезпечує видобуток газу.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 117 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Російські загарбники завдали 66 авіаційних ударів, скинувши 163 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 3585 дронів-камікадзе та здійснили 2857 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, здійснив 64 обстріли, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог вісім разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку в районі Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Приліпки та в бік Круглого й Чугунівки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Купʼянському напрямку противник здійснив шість атак в бік Петропавлівки та Курилівки. Один бій ще триває. На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали сім штурмових дій у районах Мирного, Зарічного та у бік населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов'янському напрямку ворог один раз атакував у районі Свято-Покровського. На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 14 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та у бік Іванопілля, Торського, Іллінівки й Софіївки, два боєзіткнення залишається незавершеними.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 35 разів атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Мирноград, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії. В деяких локаціях бої продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 109 окупантів, з яких 49 — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 10 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки, чотири антени, два квадроцикли, один термінал супутникового звʼязку, 53 безпілотні літальні апарати, станцію РЕБ. Також уразили три артилерійські системи, пʼять одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, два квадроцикли, вісім укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили пʼять атак загарбників в районах населених пунктів Вишневе, Злагода, Зелений Гай, Соснівка. Ще одне боєзіткнення триває. Авіаудару зазнала Діброва.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 19 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Добропілля, Варварівки й Зеленого. Під ворожими авіаударами опинилися Різдвянка, Зелена Діброва, Долинка та Залізничне.

На Оріхівському напрямку ворог один раз намагався прорвати нашу оборону в районі Приморського. Ворожа авіація завдала авіаударів по Одарівці та Жовтій Кручі.

На Придніпровському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні провів уже детальний селектор по всіх питаннях надзвичайної ситуації в енергетиці після російських ударів. Багато завдань, і надзвичайно складно після цієї ночі та влучань «шахедів» на Київщині. Буча, Гостомель, Ірпінь – тривають роботи. Також в Одесі – ліквідовуються наслідки ударів. Харків – складно з електрикою для більш ніж чотирьохсот тисяч людей, теж наслідок ударів. Усі ремонтні бригади, усі необхідні сили, все задіяно.

Дякую кожному й кожній, хто працює для відновлення, для людей, для свого міста, своєї громади. Важливо, що всі політичні та юридичні рішення вже ухвалені для збільшення імпорту електрики, треба невідкладно реалізувати їх. Це стосується всіх – і державних компаній, і приватних компаній: я доручив урядовцям оперативно з цим розібратись.

Дякую кожному партнеру, які зараз готові допомагати Україні з обладнанням. Є домовленості по ввезенню генераторів, іншого обладнання. Максимально прискорюємо всі рішення. Окремо – по Києву. Урядові структури всі залучені, Міністерство внутрішніх справ розгорнуло додаткові пункти підтримки.

Є також рішення по всьому, що може бути необхідним, включно з гарячим харчуванням для людей: треба бути значно активніше в реалізації. Міністерство енергетики України, Міністерство розвитку, інші повинні все перевірити щодо ситуації з опаленням у будинках: значна кількість будинків у Києві досі без тепла.

З міністром оборони України ми проговорили по роботі ППО, по перевірці наслідків ударів та обставин кожної російської атаки. Усе, що робить ворог, має аналізуватись до кожної деталі, і наша протидія, наш захист повинні стати значно сильніше. Це буде. Рішення теж будуть, які необхідні, щоб змінити систему нашого захисту. У тому числі кадрові. Дякую всім, хто допомагає зараз.

Підписав також нове рішення щодо санкцій – це санкції проти тих, хто виправдовує агресію та використовується Росією у пропаганді. Погодив і наступні санкційні кроки – рішення незабаром. Тиск на Росію повинен зберігатись, і продовжимо працювати на синхронізацію санкцій, і не тільки рішень партнерів у нашій юрисдикції, але українських санкційних рішень у списках партнерів. Уже зараз у персональних санкціях партнерів, також у списках проти юридичних осіб суттєва частина – це пропозиції України.

Сьогодні українська делегація вже у Сполучених Штатах Америки. Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія. Ближче до вечора за київським часом я очікую перші доповіді щодо зустрічей. Головне завдання для української делегації – дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, про наслідки російських ударів: у тому числі наслідком цього терору є дискредитація дипломатичного процесу, люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були.

Американська сторона повинна це розуміти. Потрібен прогрес і щодо документів, які готувались. Україна ніколи не була, не буде перепоною для миру, і саме від партнерів зараз залежить, чи буде розвиток дипломатії. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною.

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!