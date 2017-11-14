Испания

Тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн не советует Гарету Бэйлу переходить из Реала в команду английской Премьер-лиги.

Варианты, при которых Реал может расстаться с Гаретом Бэйлом, рассматриваются уже давно, при этом Манчестер Юнайтед и бывший клуб валлийца Тоттенхэм не против приютить его у себя. Однако тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн считает, что Премьер-лига слишком сложна для его подверженного травмам подопечного.

"Я хочу видеть Гарета играющим и получающим удовольствие от игры, — цитирует Коулмэна Goal.com. – Если я продолжу работать тренером сборной Уэльса, то предпочел бы, чтобы он остался в Реале. А вот в Премьер-лигу ему возвращаться не стоит. Там и нагрузки выше, да и жесткой борьбы намного больше, чем в Испании. С его травмами это рискованно".

В нынешнем сезоне Бэйл сыграл всего семь матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча. С 12 октября по 4 ноября Гарет находился в лазарете с травмой бедра, а уже 9 ноября появилась информация об очередном повреждении на тренировке.

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