Испания

Легенда "сине-гранатовых" Роналдиньо считает, что полузащитник Ливерпуля Филиппе Коутиньо отлично впишется в игру каталонской команды.

Слухи о том, что Барселона намерена приобрести Коутиньо у Ливерпуля не утихают в течение последнего года.

По словам Роналдиньо, ему импонирует стиль игры Филиппе, а сам хавбек непременно пригодился бы "сине-гранатовым".

"Я был бы очень счастлив видеть Коутиньо в футболке, которую я носил столько лет", — сказал бразилец.

"По-моему мнению, его стиль игры идеально подходит Барселоне, потому я хотел бы увидеть столь мастеровитого игрока в каталонской команде".

"Мне нравится футбол, который демонстрирует Коутиньо. Надеюсь, он поможет Бразилии выиграть чемпионат мира", — подытожил Роналдиньо.

Ранее Филиппе Коутиньо заявил, что счастлив в Ливерпуле.