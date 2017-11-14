Нападающий Эвертона Сандро Рамирес интересен левантийскому клубу.
Сандро Рамирес, Getty Images
14 ноября 2017, 15:57
В нынешнем сезоне 22-летний форвард испытывает недостаток игровой практики в Англии, выйдя на поле всего в пяти матчах Премьер-лиги.
Как сообщает Superdeporte, Рамиресом серьезно интересуется Валенсия, которая попытается приобрести игрока будущей зимой.
По информации издания, Сандро в своей команде хочет видеть лично главный тренер "летучих мышей" Марселино Гарсия Тораль.
В текущем розыгрыше АПЛ Рамирес не отметился результативными действиями, однако в прошлом сезоне в составе Малаги он стал автором 14 забитых мячей в Примере.
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