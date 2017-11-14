Испания

Нападающий Эвертона Сандро Рамирес интересен левантийскому клубу.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард испытывает недостаток игровой практики в Англии, выйдя на поле всего в пяти матчах Премьер-лиги.

Как сообщает Superdeporte, Рамиресом серьезно интересуется Валенсия, которая попытается приобрести игрока будущей зимой.

По информации издания, Сандро в своей команде хочет видеть лично главный тренер "летучих мышей" Марселино Гарсия Тораль.

В текущем розыгрыше АПЛ Рамирес не отметился результативными действиями, однако в прошлом сезоне в составе Малаги он стал автором 14 забитых мячей в Примере.

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