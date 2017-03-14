Турция

Фенербахче намерен летом провести активную трансферную кампанию и усилить атакующую линию.

Руководство Фенербахче интересуется полузащитником Шахтера Тайсоном. У бразильского легионера заканчивается контракт с клубом в декабре 2017 года, а сам игрок пока не думает о продлении соглашения.

Турецкий клуб намерен воспользоваться этой ситуацией и хочет предложить летом 4 миллиона евро за футболиста. Самому игроку будет предложен выгодный контракт с хорошим окладом.

Нынешние лидеры атаки Фенербахче Джеремейн Ленс и Мусса Соу раздумывают об уходе из клуба, что и вынуждает клуб искать новых атакующих футболистов.

Также отмечается, что в борьбу за Тайсона может включиться Ливерпуль, который хотел бы пригласить футболиста для глубины состава.