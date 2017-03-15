Турция

Наставник Фенербахче Дик Адвокат, сообщил руководству своего клуба, что покинет команду в конце сезона.

Голландский специалист возглавил Фенербахче в августе 2016 года. Тогда он подписал контракт сроком на один год. Руководство желтых Канареек прилагали усилия для того, чтобы продлить контракт с Адвокатом, но менеджер отказался.

Сейчас De Telegraaf информируют о том, что наставник уведомил руководство клуба, что покинет команду по завершению этого сезона. Причины такого решения пока не сообщаются.

Ожидается, что Фенербахче официально подтвердит эту информацию в ближайшие 48 часов.

"Жёлто-тёмно-синие" вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16 финала, проиграв Краснодару, а после 24 туров чемпионата Турции команда занимает четвертое место в турнирной таблице.