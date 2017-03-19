Турция

Нападающий сборной Украины и турецкого Карабюкспора Евгений Селезнев пополнил свой голевой счет и отдал пас на Андрея Близниченко.

​Евгений Селезнев продолжает забивать в Чемпионате Турции. В 25-м туре Суперлиги Карабюкспор украинца отправился в гости к Истанбул Башакшехир.

Хозяева, занимающие второе место в турнирной таблице, быстро повели в счете, однако на 28-й минуте, реализовав пенальти, украинский форвард восстановил равновесие. Но не остановился на достигнутом и помог отметиться первым голом Андрею Близниченко.

Теперь в активе Евгения 4 мяча в 10 матчах за Карабюкспор, а у Андрея — 1 в 4 поединках.