Украина

Опытный украинский защитник Вячеслав Шевчук повесил бутсы на гвоздь.

Сегодня Шахтер отрапортовал о расставании с защитником Вячеславом Шевчуком. При этом, не сообщалось, продолжит ли 37-летний футболист игровую карьеру или решит попробовать себя в другой профессии.

"У меня были предложения от других клубов, но я решил завершить карьеру. Для меня большая честь, что я практически 13 лет играл за Шахтер. Я был готов к такому решению, ведь я взрослый человек. Должен это осмыслить и принять. Сейчас буду перестраиваться. Если хочу стать тренером, то нужно развиваться, учиться", — сказал Шевчук в комментарии телеканалу Футбол 1.

Шевчук пополнил ряды Шахтера в 2000 году, однако с первого раза закрепиться в донецкой команде ему не удалось.

Защитник выступал за вторую и третью команды Горняков, после чего перебрался в донецкий Металлург. Затем Шевчук попробовал свои силы в российском Шиннике и Днепре, а в 2005 году вернулся в Шахтер.

За 12 лет в Шахтере Шевчук сыграл в 239 матчах и забил 4 гола. В футболке Горняков он 7 раз становился чемпионом Украины, 4 раза выигрывал Кубок Украины и побеждал в Кубке УЕФА.

В текущем сезоне опытнейший защитник не провел за оранжево-черных ни одного матча.

С 2003 года Шевчук получал вызовы в сборную Украины. Всего он провел за национальную команду 54 матча.