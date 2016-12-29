Украина

Донецкий Шахтер обнародовал отчет о своей деятельности в сезоне 2015/2016.

Как говорится в этом отчете, в прошлом сезоне общий размер доходов Горняков с учетом НДС составил более 2,7 млрд грн, что на 73,5% больше, чем в сезоне 2014/2015.

В частности, от продажи и аренды своих футболистов донецкий клуб выручил 1 млрд 762 млн грн.

Стоит отметить, что львиную долю этой суммы Шахтер заработал на переходе Алекса Тейшейры в китайский Цзянсу Сунин, который заплатил донетчанам за бразильца рекордные для украинского футбола 50 млн евро.

Кроме того, в сезоне 2015/2016 УЕФА и ФИФА перевели на счет донецкого клуба 586,3 млн грн, а доходы Горняков от коммерческой деятельности составили 356,4 млн грн.

Ранее сообщалось, что Шахтер вошел в топ-100 крупнейших налогоплательщиков Украины.