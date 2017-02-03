Украина

Экс-форвард Хайдука, Говерлы и Металлиста Артем Радченко рассказал о том, что ему нужно было уйти в ужгородский клуб, чтобы оттуда перейти в европейский клуб, а также вспомнил не самый приятный отрезок карьеры в Хорватии.

О лишнем весе:

"Причина в том, что я долго не тренировался после того, как уехал из Хорватии. Наверное, из-за того, что не было постоянного тренировочного процесса. Подобные разговоры были и раньше, это было, когда я был в Говерле и тоже не тренировался".

О поездках на просмотр в Хайдук и Фенербахче, после чего Радченко перешел в Говерлу:

"Это сложно объяснить. Просто так было нужно, чтоб перейти в европейский клуб. Что произошло в Говерле? Ничего. Я тренировался, понимал, что не получу никаких выплат финансовых. Я тренировался, сыграл две игры за дубль, потом у меня была травма, после которой я набрал вес, приехал в сборную. Из-за этой ситуации я и не поехал на молодежный чемпионат мира".

"Грозный мне вообще ничего не объяснял. Он говорил каждый раз: "Готовься на следующую игру". Потом говорил: "Давай, сыграй один тайм за дубль, потом попадешь в заявку и, возможно, мы выпустим тебя". Я сыграл два матча, получилось так, что я два гола в этих двух играх забил, но Грозный не сделал ничего из того, что говорил".

О переходе в Хайдук:

"Поехал в Хайдук, потренировался там, они хотели подписывать контракт, но появился вариант поехать в Фенербахче. Мы полетели оттуда в Турцию. Там я тренировался, сыграл в матче, после этого мы пошли с турецким менеджером к вице-президенту Фенербахче, чтоб поговорить насчет контракта. Я там тренировался уже около недели и нужно было как-то прояснить ситуацию. Мы пошли и он сказал, что они без своего президента не могут подписывать футболистов, а его тогда не было в стране. Они перед этим подписали несколько футболистов без президента, а они не заиграли. После этого президент сказал, чтоб без него футболистов не подписывали. А он должен был прилетать через пять дней. Мы решили, что не будем ждать и уехали".

"Потом мы вернулись в Украину, представители Хайдука прилетели в Киев, и мы подписали контракт".

О сложностях в Хайдуке:

"Слова Белого о том, что в Хайдуке со мной несправедливо обходились тренеры? Я не могу говорить об этом. Со стороны, наверное, виднее. То, что я считал себя не хуже остальных — это точно. По-моему, я на тренировках выкладывался и показывал игру не хуже, чем другие футболисты".

"Это все в тренировочном процессе, в товарищеских матчах это было…Я неплохо играл, забивал, а в итоге ничего не было. Подходил второй тренер, говорил: "Не расстраивайся, все хорошо, не опускай голову". Я: "Да-да, все хорошо". Меня эти слова воодушевляли, вдохновляли, я продолжал дальше работать. Ко мне хорошо относился и главный тренер — я это чувствовал. Но я не попадаю в состав раз, второй, третий, десятый — и уже потом было тяжело после этого".

"Когда я перед отпуском подошел к нему и сказал: "Объясните, пожалуйста, ситуацию, может мне не стоит оставаться в команде после сборов, я бы хотел играть. Просто объясните мое положение". Он говорит: "Ты очень хороший игрок, талантливый. У тебя есть все задатки для игры на этой позиции, только нужно их развивать. А на твоей позиции в составе играют лидеры команды, они делают очень многое для команды, поэтому играют они, а не ты"".

Об аварии:

"Я не хотел бы об этом говорить… И так все об этом знают… Просто утром ехал и врезался…Да не было мероприятия, это лично мое…Почему решил сесть за руль, а не вызвал такси? Я не могу это объяснить и ответить на этот вопрос".

"Первая мысль после аварии — просто шок. Никогда не думал, что со мной может такая ситуация произойти, не мог поверить в это… Не знал, что думать. В голове только мысли: "Зачем? Почему?".

"Меня не забрали в участок. Я поехал в больницу, меня проверили. Слава Богу, травм серьезных не было. Потом, через день или два я расторг контракт с Хайдуком и прилетел в Украину".

"Расстались по обоюдному согласию о том, что стороны не имеют никаких претензий финансовых друг к другу. Хотя у меня была задолженность за месяц, кажется".

"Смысла за эти деньги бороться не вижу. Во-первых, я понимаю свою вину перед клубом, и еще выпрашивать деньги… Я нанес определенный негатив их команде, за что мне действительно очень стыдно. Я не считаю правильным после такого что-то выпрашивать".

О том, как эта авария повлияла на будущее:

"Пришло понимание того, что из-за этой ошибки можно заплатить очень многим. Не каждая команда захочет взять футболиста после такой ситуации".

"Как наладить свою карьеру? Работать не покладая рук, чтоб доказать людям, что это просто единичный случай. Хочется, чтоб в меня кто-то поверил снова, я постараюсь не подвести".