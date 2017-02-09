Украина

Левый защитник Леха Томаш Кадар крайне близок к переходу в Динамо.

Напомним, в начале января стало известно, что Динамо предложило Леху 2 миллиона евро за 26-летнего защитника Тамаша Кадара. Спустя месяц СМИ информировали о том, что Переход игрока в Динамо находится под угрозой срыва.

Теперь официальный сайт Леха сообщает о том, что клуб разрешил Кадару отправиться в Динамо для прохождения медицинского обследования. В случае успешного прохождения стандартной процедуры, Тамаш станет игроком украинской команды.

Таким образом, Кадар может стать вторым новичком команды Реброва в это межсезонье. Ранее киевляне на правах свободного агента подписали экс-защитника Вильярреала Александара Пантича.

Кадар выступает за Лех с 2015 года. Всего он провел за свою команду 74 матча.