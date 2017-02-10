Украина

Защитник Леха Тамаш Кадар перешел в Динамо Киев.

Официальный сайт Бело-синих отрапортовал о подписании контракта с футболистом, которому в марте исполнится 27 лет.

Договор между игроком национальной сборной Венгрии и Динамо Киев рассчитан на четыре года. О сумме трансфера не сообщается.

Известно, что игрок взял 44-й номер. Официальный сайт киевлян акцентирует внимание на том, что основной позицией футболиста является левая бровка обороны, но также исполнитель может сыграть и в центре защиты.

Кроме Динамо, на Кадара претендовали Лестер, Сампдория и Пескара. Контракт футболиста с Лехом истекал через полтора года.

Защитник отыграл на Евро-2016 за сборную Венгрии три матча. Ранее из Леха в Динамо переходил нападающий Лукаш Теодорчик, который сейчас на правах аренды выступает в Андерлехте.

Интересно, что в 2008-м Кадара за 1,35 миллионов евро подписал Ньюкасл. В 2012-м игрок перебрался в Роду. За Лех защитник выступает с лета 2015-го года, когда поляки подписали футболиста Диошдьера за 450 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Кадар сыграл 18 матчей. За национальную команду игрок провел 37 встреч.

Достижения:

Чемпион Польши в составе Леха (2015)

Обладатель Суперкубка Польши в составе Леха (2015)

Финалист Кубка Польши в составе Леха (2016)

Победитель Чемпионшипа в составе Ньюкасл Юнайтед (2010)

Обладатель Кубка венгерской лиги в составе Диошдьера (2014)

Финалист Кубка Венгрии в составе Диошдьера (2014)

Бронзовый призер чемпионата Венгрии в составе Залаэгерсега (2007)

Участник 1/8 финала ЧЕ-2016 в составе сборной Венгрии.