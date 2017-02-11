Подопечные Виталия Кварцяного во втором поединке на учебно-тренировочном сборе в Турции добыли волевую викторию над представителем Узбекистана Металлургом Беккабад.

Волынь - Металлург Беккабад 2:1

Голы: Дудик, 58, Марчук, 81 — ?

Волынь: Кичак (Недилько,46) — Горопевшек (Марушка, 46), Р.Никитюк, Романюк (Мелинишин, 25, Шандрук, 70), Задерецкий (Тракало, 46), Чепелюк (А.Никитюк, 87), Шаповал (Бескоровайний, 40), Дудик (Ляшенко, 77), Мемешев (Могиль, 70), Диденко (Марчук, 46), Петров