В рамках подготовительного сбора в Турции, луцкая Волынь одержала верх над узбекским Металлургом Бекабад (2:1).
fcvolyn.net
11 февраля 2017, 20:40
Подопечные Виталия Кварцяного во втором поединке на учебно-тренировочном сборе в Турции добыли волевую викторию над представителем Узбекистана Металлургом Беккабад.
Волынь - Металлург Беккабад 2:1
Голы: Дудик, 58, Марчук, 81 — ?
Волынь: Кичак (Недилько,46) — Горопевшек (Марушка, 46), Р.Никитюк, Романюк (Мелинишин, 25, Шандрук, 70), Задерецкий (Тракало, 46), Чепелюк (А.Никитюк, 87), Шаповал (Бескоровайний, 40), Дудик (Ляшенко, 77), Мемешев (Могиль, 70), Диденко (Марчук, 46), Петров