Генеральный директор Днепра Андрей Стеценко прокомментировал информацию о возможном возвращении форварда Романа Зозули.
РОМАН ЗОЗУЛЯ, MARCA.COM
19 февраля 2017, 20:10
Зозуля является игроком испанского Бетиса, однако он не может выступать за свою команду, так как в течение сезона он был заявлен за три команды.
Единственный вариант, при котором украинский форвард будет получать игровую практику, — это возвращение в Днепр.
"Вариант с возвращением Зозули не исключен, но как показывает опыт, наши футбольные институты настолько консервативны, что они сами боятся таких прецедентов, чтобы потом не кивали в нашу сторону из-за такого решения", — сказал Стеценко.
"УЕФА и ФИФА будут следить за таким возможным решением ФФУ с точки зрения его правомерности и возможности повторения таких прецедентов в дальнейшем. Ситуация очень сложная и запутанная, поэтому я не могу предсказать, каким образом она разрешится".