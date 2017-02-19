Украина

Генеральный директор Днепра Андрей Стеценко прокомментировал информацию о возможном возвращении форварда Романа Зозули.

Зозуля является игроком испанского Бетиса, однако он не может выступать за свою команду, так как в течение сезона он был заявлен за три команды.

Единственный вариант, при котором украинский форвард будет получать игровую практику, — это возвращение в Днепр.

"Вариант с возвращением Зозули не исключен, но как показывает опыт, наши футбольные институты настолько консервативны, что они сами боятся таких прецедентов, чтобы потом не кивали в нашу сторону из-за такого решения", — сказал Стеценко.

"УЕФА и ФИФА будут следить за таким возможным решением ФФУ с точки зрения его правомерности и возможности повторения таких прецедентов в дальнейшем. Ситуация очень сложная и запутанная, поэтому я не могу предсказать, каким образом она разрешится".