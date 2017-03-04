Украина

Главный тренер Динамо Сергей Ребров прокомментировал ситуацию с защитником команды Евгением Хачериди.

После возобновления чемпионата Украины некогда основной защитник Динамо Евгений Хачериди перестал попадать в заявку команды. В начале марта и вовсе стало известно, что центрбек был переведен в дубль Динамо.

"Хачериди наш игрок. Я надеюсь, он будет немного серьезней относиться к своей работе. Не ко мне, а к болельщикам и футболистам, которые играют рядом с ним. Я не могу человека в возрасте почти 30 лет перевоспитать", — сказал Ребров после матча с Олимпиком (2:0).

"Он сам должен понимать, цвета какого клуба защищает. Я требую от него только отдачи. Если он это поймет, я очень надеюсь на его возвращение в первую команду. Но здесь все зависит только от него. Это наши личные моменты, с которыми мы разберемся. Не хочу о них говорить, но это абсолютно рабочие вопросы".

"Раньше Хачериди думал, что ему нет замены в Динамо, что он №1 и может относиться к работе как хочет. В Динамо нужно "драться" за место в составе, как это делают все футболисты. Они не получают зарплату, а зарабатывают ее своим трудом и потом".

Напомним, что Хачериди выступает за Динамо с 2008 года.