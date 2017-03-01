Украина

По информации Football.ua, сейчас защитник Динамо Евгений Хачериди поддерживает форму с резервной командой клуба.

Хачериди перешел в Динамо из Волыни в 2008 году и до недавнего времени был ведущим защитником команды. Однако в последнее время Евгений потерял место в основе Динамо.

В первой игре второй части сезона – в чемпионате Украины против Зари (2:1) Хачериди не попал в заявку киевлян.

По информации Football.ua, сегодня Евгений тренировался с дублирующим составом Динамо.

Зимой Динамо подписало центрального защитника Александара Пантича из Вильярреала. Другой новичок, левый защитник Тамаш Кадар, также способен сыграть в центре обороны. Также на позиции в центре защиты Динамо претендуют Домагой Вида, Никита Бурда и Зураб Очигава.