Украина

Подопечные Олега Дулуба благодаря голу Игоря Худобяка одержали верх над Александрией.

Если вдруг какой-то иностранец включил бы игру Карпаты – Александрия, он бы ни за что на свете не угадал, какая из команд занимала 4-е место перед началом тура, а какая – шла на последнем, 12-м. Карпаты начали встречу очень мощно, раз за разом нагнетая ситуацию на половине поля александрийцев – правда, с ударами по воротах все никак не складывалось.

Уже на второй минуте понадобилась помощь медиков Худобяку – но ничего, впоследствии Игорь еще отомстит за этот эпизод. Минуте на 7-й легенда Карпат откликнулся на передачу Матвиенко и пробивал головой в дальний угол – мяч прошел мимо дальнего угла.

Николай, кстати, в этом матче вместе с Зубейко исполнял роль фулбека. Олег Дулуб решил не отставать от всего прогрессивного футбольного мира и опробовал в этом матче схему с тремя центральными защитниками. Задумка сработала очень даже неплохо, так что можно ожидать продолжения и в следующих поединках.

Но вернемся к матчу. Активничал сегодня Гладкий. Александр был просто неудержим – обыгрывал защитников, сбрасывал мяч партнерам, зарабатывал фолы на себе, пробивал по воротам – такой себе Ибрагимович львовского разлива. Можно, конечно, возразить, что Карпаты – не Динамо, но тем удивительнее, почему Гладкий не заиграл в Киеве – там ведь уровень партнеров у него был повыше.

На 37-й минуте случился ключевой эпизод матча. Козак столкнулся в воздухе головами с Матвиенко, за что получил предупреждение, а львовяне – право на опасный штрафной. И если Гладкий – львовский Ибрагимович, то Худобяка можно назвать львовским Жуниньо – Игорь как рукой положил мяч в ближний угол ворот Александрии.

Во втором тайме Карпаты продолжали владеть небольшим преимуществом, но по-настоящему опасных моментов ни одна из команда не создала. Стоит отметить, что поединок вышел довольно грубым – 6, даже 7 желтых карточек – причем 2 из них были показаны Басову, что означало удаление для защитника. Стоит что-то делать с игрой подопечных Владимиру Шарану – 4 удаления в последних 6 матчах – как-то многовато, не находите?

Александрия не воспользовалась возможностью хоть временно выйти на третье место и теперь ее может настигнуть Олимпик. А вот Карпаты догоняют в турнирной таблице Днепр. Приятный факт для фанатов львовского клуба. Да, он в любом случае финиширует во второй шестерке, но сегодняшняя игра позволяет Львам с оптимизмом смотреть в будущее. Главное – чтобы не случилось катаклизмов за пределами футбольного поля.

Карпаты – Александрия 1:0

Гол: Худобяк, 39

Карпаты: Боровик – Зубейко, Дитятьев, Нестеров, Матвиенко – Вербный, Клец (Завийский, 90) — Лобай, Худобяк, Голодюк (Чачуа, 67) – Гладкий.

Александрия: Новак — Чеботаев, Басов, Шендрик, Цуриков – Запорожан, Огиря (Леонов, 67) – Козак (Пономарь, 46), Грицук, Чорний (Гитченко, 74) – Кулиш.

Предупреждения: Козак, Басов, Цуриков – Вербный, Дитятьев, Зубейко

Удаление: Басов, 71 (вторая желтая)