Украина

Экс-защитник "горняков" поделился с Football.ua мнением о центральном матче 21-го тура Заря — Шахтер:

- Чего ждете от центрального поединка 21-го тура?

- Хорошего футбола. У луганчан добротная организованная команда. Несмотря на то, что клуб зимой покинули некоторые игроки и в предстоящей встрече не примут участие арендованные у Шахтера футболисты, жду серьезной битвы. Думаю, интересно будет всем.

- Горняки уже сейчас оторвались от второго места на 13 очков. Тяжело ли подопечным Паулу Фонсеки находить мотивацию на оставшиеся матчи чемпионата?

- В Шахтере собрана команда профессионалов, начиная от технических сотрудников заканчивая игроками и тренерским штабом. Да, клуб вылетел из Лиги Европы, да и преимущество над конкурентами в Премьер-лиге солидное, но я уверен, что все и дальше хотят побеждать, радовать болельщиков яркой и результативной игрой. Так что футболисты Шахтера будут полностью готовы к поединку с Зарей.

- Можно ли противостояние Шахтер — Заря ставить по привлекательности вывески в один ряд с украинским классико?

- Думаю, да. Луганчане сейчас ведут борьбу с Динамо за второе месте, являясь одним из лидеров нашего футбола. К тому же по накалу очень неплохо смотрелись предыдущие поединки Зари с Шахтером. Так что новая встреча – это однозначно центральный матч тура, который действительно привлекает своей вывеской.

- Игра пройдет в Харькове. Позволит ли этот факт собрать на трибунах ОСК «Металлист» много болельщиков?

- На мой взгляд, матч заинтересует не только фанатов «Шахтера» и «Зари», но и местных жителей. В связи со сложившейся ситуацией на Донбассе многие переехали как раз в Харьков, поэтому обе стороны не будут обделены поддержкой. Ну а харьковчане наверняка захотят пойти на стадион, чтобы посмотреть футбол в исполнении лучших команд Украины. Так что ожидаю большого количества болельщиков и красивой зрелищной игры.

Напомним, что матч Заря — Шахтер пройдет в Харькове 12 марта. Билеты уже поступили в свободную продажу в кассах стадиона