Украина

Полузащитник Стали Денис Васин поделился впечатлениями после игры с Черноморцем (1:0).

Вчера Сталь на выезде переиграла Черноморец благодаря голу Дениса Васина. Взятие ворот получилось курьезным – Андриевский выбивал мяч, но круглый попал в Васина и от залетел в ворота.

"Забивать всегда приятно. Естественно, я не праздновал гол в ворота Черноморца, потому что это моя родная команда. А так – довольны, что выиграли. Черноморцу желаем удачи в первой шестерке. Мы смотрим в будущее и играем дальше", — заявил Васин в интервью телеканалу Футбол.

Журналистка отметила, что игра казалась ничейной и спросила, за счет чего Стали удалось победить.

"Мы постарались выполнить то, что задумал тренер. Не стану рассказывать, что он нам говорил. Думаю, что мы не все, конечно, выполнили, но выполнили. И это дало свои плоды. У нас были еще моменты – я там должен был головой в первом тайме забивать еще, но ничего".

После 21 тура Сталь занимает 8-е место в украинской Премьер-лиге.