Украина

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека уверен, что его подопечные, как и Динамо, были бы на первых ролях в португальской Примейре.

Во время интервью для португальского издания DN Sports Фонсеку спросили, был ли момент, когда он рассчитывал встретиться в финале Лиги Европы с другим португальцем – Жозе Моуриньо.

"Я был бы рад, если бы это случилось. В определенный момент такой сценарий мне казался вполне вероятным. Надеюсь, это произойдет в будущем, ведь Шахтер — сильная команда. Шахтер и Динамо в Португалии сражались бы за чемпионство", — заявил Фонсека.

"Останусь ли я в Шахтере в следующем сезоне? Скорее всего. У меня контракт до 2018 года и мне нравится в Шахтере. Меня здесь ценят. Я нахожусь в большом клубе, у меня в распоряжении отличная команда, с которой я надеюсь играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Если не случится ничего экстраординарного, я останусь".

После 22 туров чемпионата Украины Шахтер опережает Динамо на 14 пунктов.