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Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков о товарищеском матче Динамо Киев — Ворскла

Товарищеский матч Динамо — Ворксла, в котором ни разу не основной состав киевлян разобрал на запчасти вполне основной коллектив полтавчан (4:0) да еще и сыграл в три защитника (чтоб Франков да не помянул Челси, ага!), вызвал достаточно широкий, необычный для поединков такого уровня резонанс. Тут и скорая травма Хачериди, и уверенная, классная до долгожданности игра хозяев, и тактический изыск – да-с, три центральных защитника и нечто вроде 3-4-3, как нынче очень модно и как даже сборная Англии против немцев играла. Другой вопрос, что эта схема не работает без вингеров, которые пашут по всей бровке (см. печальную историю Коноплянки и почему он перестал быть нужен Севилье), а кто таков в Динамо? Ярмоленко – не Мозес, Антунеш – не Алонсо, но попробовать, конечно, можно… Ну-с, хватит на эту тему, пока материала слишком мало.

Поговорим немножко о другом – Хорватия никак не отпускает и еще нескоро отпустит, если вообще удастся избавиться от этого послевкусия.

Цитирую сайт Динамо: "Наконец, перед самым перерывом Гармаш в очередной раз сыграл результативно, с линии вратарской замкнув прострел Антунеша с левого фланга и оформив хет-трик в матче. Тем самым динамовец передал своеобразный "привет" тренерскому штабу национальной сборной – возможно, именно Дениса не хватало вчера на поле стадиона Максимир в Загребе в поединке с Хорватией, чтобы наша команда зацепилась за положительный результат".

Вообще-то, тянет нагрубить в ответ – приветы нужно было передавать как минимум в официальном матче с Черноморцем, на котором в лучшем виде присутствовал весь тренерский штаб сборной Украины и после которого среди восьми сокращенных "списочников" оказалось шестеро динамовцев! Не попасть даже в 27 – да, это унизительно для игрока такого уровня и должно заводить… Унизительно и для клуба. Проверим на Александрии.

У Гармаша, к слову, против Одессы и шанса не было себя показать – провел весь матч на скамейке. Почему? Кто виноват? И мы возвращается в Кропивницкий, в гости к негостеприимной Зирке, где Денис начинал в основе. И ни разу не впечатлили никого из тренеров сборной – да просто никого. Как и всё Динамо — ежели и впечатлило, так со здоровенным таким знаком "минус". И никакими контрольными поединками от этого минуса не избавиться – только официальные матчи и в немалом количестве! Против Шахтера, в частности. Тогда и привет полетит по назначению, и будьте уверены, достигнет цели.

После Хорватии все мы чрезвычайно умные – как один. Сюда ставим Шахова, здесь – интенсивно лечим Малиновского и ни в коем случае не забываем о Сидорчуке, Селезнева – с первых минут… По-моему, послематчевых сомнений избежали только Пятов, Матвиенко (!), Бутко, в какой-то степени Ярмоленко и Степаненко. В принципе, дискуссии такого рода вполне обыкновенны даже после победных матчей, а уж что говорить после проигранных, к тому же проигранных заслуженно.

Но есть одна кадровая штука, которая меня лично продолжает доставать вне матчей сборной и Динамо, точнее, сколько бы их ни миновало в этом году. Евгений Хачериди – потенциально (а может, и кинетически) лучший центральный защитник Украины. В Динамо его не хватает, в сборной – тем более, там постоянная проблема в центре и никак не решить ее куда более возрастным Александром Кучером, который с течением времени лучше не становится! Что же такое должен был учудить Хачериди, чтобы так надолго стать изгоем в первой команде Динамо, а еще раньше – в первой команде страны? Думаю, дело не в двух автоголах в матче с Шахтером, верно? Или не только в них...

Понимаю – не только психиатрия бывает карательной, но и педагогика иногда требует основательного такого дрючка под условным названием «стимул». Более того, прекрасно осознаю, что среди тренеров не так уж часто встречаются самоубийцы и мазохисты, а потому их действия подчиняются определенной логике – не могу винить ни в чем ни Сергея Реброва, ни Андрея Шевченко, устроивших такую вот выволочку бросившему работать на собой игроку. Но черт возьми!..

Думаю, вы тоже произносите по этому поводу нечто подобное и произносите столь же бессильно. Ребята, у нас крайне ограничен кадровый ресурс – штрафуйте, еще раз штрафуйте бейте, капайте на мозги, селите кого-то у них на кухне и в багажнике авто для постоянного давления, только решайте проблему!

Но стоило возникнуть надежде, что она действительно решилась, как Женя получил травму. Колено. На 18-й минуте всё того же матча с Ворсклой. Это нас всех злой рок какой-то преследует или только Хачериди?!