Украинский футбольный функционер Григорий Суркис был переизбран на должность вице-президента УЕФА.
Григорий Суркис, - UEFA.com
05 апреля 2017, 20:45
На 41-м Конгрессе главного европейского футбольного органа, который прошел в Хельсинки, были выбраны вице-президенты организации.
Одним из заместителей главы УЕФА по-прежнему остался Григорий Суркис. Помимо украинца вице-президентами стали Фернанду Гомеш (Португалия), Райнхард Гриндель (Германия), Анхель Мария Льона (Испания) и Карл-Эрик Нильссон (Швеция).
Суркис занимает должность вице-президента УЕФА с 2013-го года.