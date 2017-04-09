Украина

Шахтер и Динамо в рамках 26-го тура чемпионата Украины сыграют 21-го апреля, так как 22-го выходит замуж Светлана Суркис.

Изначально Динамо и Шахтер должны были сыграть 22-го апреля. Однако позже Премьер-лига учла пожелания каналов-трансляторов и изменила дату поединка – теперь они сыграют 21-го.

Как стало известно позже, причиной переноса поединка стала свадьба дочери Григория Суркиса (она же – племянница президента Динамо Игоря Суркиса) Светланы. Ввиду этого события киевский клуб подал просьбу о переносе игры.

После 23 сыгранных матчей Шахтер опережает Динамо на 14 пунктов.