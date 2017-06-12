Украина

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка подарил специально подписанную футболку национальной команды больному мальчику.

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка – один из тех, кто старается помогать больным детям. Прошлым летом Женя передал свою футболку на благотворительный аукцион в поддержку одного из проектов, позволяющих тяжело больным детям воплотить в жизнь их мечты.

На сей раз Коноплянка приготовил специально подписанную футболку больному ребенку, которую планировалось вручить всей командой после товарищеского поединка против Мальты. Но после поражения решили вручение отложить до более приятного случая.

Но после победы над сборной Финляндии откладывать вручение причин уже не было: «Ваня, знай! Вся Украина с тобой!»