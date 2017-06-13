Украина

Дарио Друди дал первое интервью на посту исполнительного директора Карпат.

Ранее Карпаты объявили, что экс-тренер кропивницкой Зирки Дарио Друди назначен исполнительным директором клуба.

"На зимних сборах Карпат в Турции я познакомился с президентом Карпат и обсудил возможность работы в клубе. Работа в Монако принесла много опыта и понимания, но я обещал вернуться, приехать во Львов. Я благодарен Петру Дыминскому за возможность проявить себя в Карпатах. Рад, что вернулся в Украину, которую полюбил. Теперь всех нас ждет тяжелый труд. Уверен, что мы с Карпатами будем расти.

Мои функции в клубе на посту исполнительного директора? Я буду отвечать за футбольную составляющую, начиная от назначения главного тренера первой команды, заканчивая набором целого персонала клуба и тренеров в Академии. Также я буду заниматься трансферной политикой. Первоочередные задачи: назначение нового наставника и усиления для команды и улучшение работы клубной Академии.

Цели на сезон максимальные. Карпаты должны быть конкурентоспособной командой, как можно выше позиционироваться в чемпионате Украины и демонстрировать качественный футбол. В этом сезоне мы должны бороться за медали, львовские болельщики заслуживают этого", — цитирует аргентинца официальный сайт Карпат.