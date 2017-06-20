Украина

Днепровский Днепр вышел из отпуска и приступил к подготовке к новому сезону.

Об этом сообщает официальный сайт Днепра. Перед началом подготовки к сезону игроки пройдут медосмотр.

Отмечается, что подробнее о планах днепрян на межсезонье сообщат дополнительно.

Напомним, что по итогам минувшего сезона Днепр впервые в своей многолетней истории понизился в классе. Более того, решением ФИФА команда Михайличенко была отправлена во Вторую лигу.

Будущее Днепра по-прежнему остается неопределенным.