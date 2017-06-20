Украина

Украинский полузащитник Руслан Ротань тренируется с чешской командой.

Ранее сообщалось, что Ротань прибыл в расположение клуба для прохождения просмотра. Вместе с новой командой Руслан уже провел первую тренировку.

"Мы обсуждаем подписание Руслана. Это очень опытный игрок, капитан сборной Украины. Он имеет великую карьеру позади. В своем возрасте он демонстрирует отличную готовность. На протяжении недели мы будем смотреть за ним, а дальше будет видно", — цитирует главного тренера Ярослава Шилхавы официальный сайт Славии.

Отметим, что в новом сезоне Славия сыграет в квалификации Лиги чемпионов – по итогам нынешнего сезона пражский клуб стал чемпионом Чехии.

На счету 35-летнего Ротаня 21 матч во всех турнирах за Днепр в нынешней кампании, в которых он отметился 5 голами.