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Football.ua представляет анонс поединка 7-го тура УПЛ между Олимпиком и Карпатами

19:30, Киев, Динамо им. Валерия Лобановского. Арбитр — Дмитрий Бондаренко. Прямая трансляция на телеканале Футбол-2.

В Киеве сойдутся потенциальные претенденты на еврокубковые места, по-разному начавшие чемпионат.

Команда Романа Санжара, накануне сезона потерявшая несколько ведущих игроков, буквально с первых туров нового чемпионата начала играть так, будто бы ничего не изменилось. Впрочем, несколько ушедших ведущих футболистов (Андрей Богданов, Антон Поступаленко) все же вернулось в Олимпик. При этом дончане занимают высокое четвертое место, и свои позиции уступать конкурентам явно не намерены.

Для Карпат начало сезона получилось фактически провальным. Лишь пять очков в шести матчах — явно не на такой результат рассчитывало амбициозное руководство львовского клуба и всегда требовательные болельщики «львов». При этом в геометрической прогрессии растет недовольство работой Серхио Наварро. В такой обстановке испанскому наставнику остается лишь засучив рукава трудиться над улучшением турнирных показателей, причем, что называется, здесь и сейчас.

Львовянам кровь из носу необходимо набирать очки. Честолюбивые цели, поставленные накануне сезона руководством, обязывают футболистов нынешнего состава Карпат задуматься над своими перспективами в клубе. Традиционные кадровые перезагрузки давно стали визитной карточкой галичан, а нынешняя ситуация способна послужить катализатором к очередным изменениям.

Изюминкой данного противостояния станет то, смогут ли Карпаты выбраться из непростой психологической ситуации, связанной с неудачными результатами, а Олимпик — подтвердить статус одного из претендентов на медали чемпионата.

Ориентировочные составы:

Олимпик: Махарадзе — Лукьянчук, Кравченко, Шабанов, Сондей — Цымбалюк, Богданов, Моха, Хомутов, Шестаков — Беленький

Карпаты: Пидкивка — Лебеденко, Лобай, Кортеджано, Федецкий — Тиссоне, Голодюк, Ди Франко, Худобяк, Чачуа — Дебелко