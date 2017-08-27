Украина

Поединок 7-го тура УПЛ между Мариуполем и Динамо не состоится.

Динамо все-таки бойкотировало матч в Мариуполе и не приехало в этот город. Таким образом, матч 7-го тура между вице-чемпионом Украины и одноименной командой не состоится. Об этом сообщает телеканал Футбол 1.

"Бело-голубые" не приехали в Мариуполь из-за обостренной политической ситуации на востоке Украины. Ранее президент Динамо Игорь Суркис заявлял, что не сможет продолжать жить, если с его командой что-то случится.

В то же время, представители Мариуполя, а также представители ФФУ и УПЛ на протяжении долгого времени убеждали киевский клуб приехать на матч и даже предоставляли письменные гарантии безопасности, но Динамо решили идти по своему пути.

Теперь столичной команде наверняка будет засчитано техническое поражение, но вряд ли Динамо сдастся без боя. Ранее сообщалось, что клуб в случае технического поражения за неявку в Мариуполь обратится в Спортивный арбитражный суд Лозанны.

Ранее матчи в Мариуполе бойкотировали молодежные команды Динамо — U19 и U21.