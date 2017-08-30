Украина

Киевское Динамо подписало центрального защитника Луку Лочошвили из Динамо Тбилиси.

Грузинский центральный защитник Лука Лочошвили перешел из тбилисского Динамо в Динамо Киев, сообщил официальный сайт грузинского клуба.

Срок действия личного контракта 19-летнего защитника с киевлянами не разглашается. По информации transfermarkt, сумма перехода составила 300 тысяч евро.

На данный момент защитник восстанавливается от травмы и продолжит реабилитацию в Киеве.

Лочошвили является воспитанником Динамо Тбилиси, за первую команду которого он отыграл 22 матча и забил один гол.