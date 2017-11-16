Украина

Новые воспитанники футбольной школы Карпат поближе познакомились с клубом, цвета которого им предстоит защищать.

На тренировочной базе Карпат в Брюховичах состоялось посвящение в футболисты новобранцев команды U-11.

Для юных "львят" провел экскурсию по базе клуба Михаил Дячук-Ставицкий, после чего с ребятами встретились тренер первой команды Сергей Зайцев и футболисты Александр Гладкий, Олег Голодюк, Сергей Мякушко, Артем Федецкий и Игорь Худобяк — сообщила пресс-служба Карпат.

После этого будущие звезды Карпат и, возможно, сборной Украины сфотографировались на память со своими нынешними кумирами и отведали специально приготовленный торт.

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