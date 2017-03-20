ЧМ-2018. Отбор

Проблемы с икроножной мышцей не дадут полузащитнику Челси Эдену Азару сыграть в ближайших поединках сборной Бельгии.

Азар не играл в субботу (18 марта) против Сток Сити (победа Челси 2:1). Все та же травма икроножной мышцы не даст Эдену сыграть против Греции в отборе на ЧМ-2018 и товарищеский поединок с Россией.

"Эден получил травму перед матчем против Стока. Она не выглядит очень серьезной", — заявил тренер бельгийцев Роберто Мартинес.

"Но Азар не сыграет против Греции. Мы будем наблюдать за его состоянием. Для Эдена стало большим разочарованием то, что он не может повести команду за собой. Но если вы желаете быть хорошей командой, то должны быть готовы ко всему. Нас ожидает хорошее испытание. Я считаю, в сборной Бельгии есть достаточно игроков, способных заменить Азара".

Матч между Бельгией и Грецией начнется в субботу в Брюселе. Начало поединка – в 21.45 по киевскому времени.