ЧМ-2018. Отбор
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский 20 марта пропустил обе тренировки своей команды.
Руслан Малиновский, football.ua
21 марта 2017, 07:05
Малиновский пропустил тренировки сборной по причине болезни, сообщает телеканал Футбол.
В этом сезоне на счету Руслана 15 матчей во всех турнирах за Генк, за который он играет на правах аренды их Шахтера, в этих матчх футболист отличился 4 голами и 4 ассистами.
Напомним, что матч сборной Украины против Хорватии состоится 24 марта в 21:45.