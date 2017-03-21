ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский 20 марта пропустил обе тренировки своей команды.

Малиновский пропустил тренировки сборной по причине болезни, сообщает телеканал Футбол.

В этом сезоне на счету Руслана 15 матчей во всех турнирах за Генк, за который он играет на правах аренды их Шахтера, в этих матчх футболист отличился 4 голами и 4 ассистами.

Напомним, что матч сборной Украины против Хорватии состоится 24 марта в 21:45.

