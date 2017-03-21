ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о готовности национальной команды к матчу с Хорватией.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что весь тренировочный процесс он направлял на поединок с Хорватией, а также надеется, что футболисты украинской сборной смогут навязать конкуренцию.

"Мы можем выиграть только за счет коллектива. Индивидуально Хорватия очень добротная и сильная команда. Там на каждой позиции есть футболисты, которые играют на ведущих ролях в лучших клубах, поэтому их будет тяжело победить. Но футбол – игра командная, и главное, чтобы каждый из нас думал о коллективе. Наша задача – навязать борьбу и увезти из Хорватии очки. Посмотрим, на каком уровне мы находимся", — сказал Шевченко в интервью телеканалу Футбол 1.

"Весь наш тренировочный процесс направлен на подготовку к игре с Хорватией. Наша задача – дать игрокам максимум теоретической информации, которую они должны знать о сопернике. Мы подбирали состав так, чтобы создать конкуренцию. Несмотря на то, что у нас многие футболисты не играют в своих клубах, в течение тренировочного процесса мы посмотрим, кто будет выглядеть лучше. Мне хотелось бы, чтобы ребята своим желанием и игрой заставляли меня ставить их в состав", — добавил украинский специалист.

24 марта сборная Хорватии в родных стенах примет украинскую национальную команду.