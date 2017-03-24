ЧМ-2018. Отбор
Матч со сборной Уругвая стал для Паулиньо лучшим за время выступления в сборной Бразилии.
Паулиньо оформил хет-трик за сборную, Getty Images
24 марта 2017, 09:08
Некогда известный полузащитник Тоттенхэма Паулиньо уже больше года выступает за китайский Гуанчжоу Эвергранд. Несмотря на это, игрок по прежнему вызывается в сборную Бразилии и оправдывает свой вызов красивыми голами.
В матче с Уругваем Паулиньо оформил хет-трик, а один из голов забил красивым дальним ударом.
Напомним, что Бразилия одержала крупную гостевую победу над Уругваем.