Некогда известный полузащитник Тоттенхэма Паулиньо уже больше года выступает за китайский Гуанчжоу Эвергранд. Несмотря на это, игрок по прежнему вызывается в сборную Бразилии и оправдывает свой вызов красивыми голами. 

В матче с Уругваем Паулиньо оформил хет-трик, а один из голов забил красивым дальним ударом.

Напомним, что Бразилия одержала крупную гостевую победу над Уругваем. 