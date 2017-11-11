ЧМ-2018. Отбор

Стали известны все участники ЧМ-2018 года от Африки.

Обе команды претендовали на выход на чемпионат мира до последнего тура, но если Кот д'Ивуару нужна была только победа, то Марокко можно было сыграть и вничью.

В итоге благодаря двум голам в середине первого тайма победу одержали марокканцы, которые и отправятся на чемпионат мира.

Кот д'Ивуар – Марокко 0:2

Голы: Дирар, 25, Бенатия, 30

Кот д'Ивуар: Гбоуо – Орье, Гбамин, Канон, Дели (Нкломанде, 46) – Фофана (Корне, 62), Градель, Кесси – Заа, Думбия, Жервиньо (Калу, 76)

Марокко: Мунир – Дирар, Бенатия, Сесс, Хакими – Буссуфа, Эль-Ахмади, Белянда (Фажр, 90+1) – Зиеш (С.Амрабат, 82), Бутаиб (Бенчарки, 75), Амрабат

Предупреждение: Сесс

В группе А определился последний участник мундиаля от Африки. Им стала сборная Туниса, которой нужно было не проиграть Ливии, чтобы гарантировать себе путевку на ЧМ.

Тунис – Ливия 0:0

Тунис: Матлоути – Наггуез, Бен Юссеф, Мериа, Маалул (Хаддади, 70) – Бадри, Бен Амор, Чаалали – Хазри, Хенисси, Мсакни