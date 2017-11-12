ЧМ-2018. Отбор

Football.ua рассказывает, когда состоится жеребьевка финальной стадии чемпионата мира.

Жеребьевка финальной стадии ЧМ-2018 состоится в Москве 1 декабря. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

Согласно регламенту все команды-участники попадут в корзины с 1-й по 4-ю в соответствии со спортивным принципом, при этом в каждую корзину войдут по восемь сборных. Таким образом, команды будут распределены по корзинам на основании Мирового рейтинга FIFA, опубликованного в октябре 2017 года, в порядке убывания, при этом семь команд с наивысшим рейтингом, а также Россия как хозяйка турнира попадут в первую корзину. Принципы жеребьевки по группам остаются прежними, поэтому в одну группу не может более одной команды от конфедерации, за исключением УЕФА, которая может иметь две команды в одной группе.

Жеребьевка ЧМ-2018: корзины

1-я корзина: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.

2-я корзина: Испания, Перу/Новая Зеландия, Швейцария/Северная Ирландия, Англия, Колумбия, Италия/Швеция, Мексика, Уругвай.

3-я корзина: Хорватия/Греция, Дания/Ирландия, Исландия, Коста-Рика, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.



4-я корзина: Сербия, Нигерия, Австралия/Гондурас, Япония, Панама, Марокко или Кот-д'Ивуар, Южная Корея, Саудовская Аравия.