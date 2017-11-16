ЧМ-2018. Отбор

Стал известен состав всех корзин при жеребьевке чемпионата мира 2018 года.

В первой корзине на правах хозяйки будет сеяна Россия. Сборная Перу, которая последней забронировала себе участие на ЧМ, попала во вторую корзину.

Корзина 1: Россия, Германия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.

Корзина 2: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Мексика, Уругвай, Хорватия.

Корзина 3: Дания, Исландия, Коста-Рика, Швеция, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.

Корзина 4: Сербия, Нигерия, Австралия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия.

В одной группе может быть только по одной команде от каждой конфедерации. Исключение – УЕФА, представителей которого может быть не более двух на группу.

Жеребьевка состоится 1 декабря.

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