Ліга чемпіонів

Вінгер Барселони вірить у камбек і довіряє силі команди.

Вінгер Барселони Ламін Ямаль поділився очікуваннями перед матчем-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко, у якому каталонці намагатимуться відігратися після поразки 0:2 у першій грі.

Футболіст зізнався, що перед важливим поєдинком його надихає приклад зірки НБА Леброна Джеймса:

"Леброн — один із тих, хто здатен надихнути мене перед завтрашнім матчем, тому я обрав саме його. Я думаю про те, як він цього досяг, і сподіваюся, що у мене вийде так само. У нашій команді багато сильних гравців, і я вважаю себе одним із них, але не єдиним.

На щастя, я граю в Барселоні, де виступають висококласні та досвідчені футболісти світового рівня, які підтверджують це щороку.

Я не думаю, що вся гра буде будуватися навколо мене, але якщо так станеться, я теж не буду проти.

У нас достатньо гравців, здатних проявити себе, тому я довіряю команді", — сказав Ямаль.

Матч-відповідь Атлетіко Мадрид — Барселона відбудеться у вівторок, 14 квітня, о 22:00 за київським часом.